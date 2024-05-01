«التأمينات» تبدأ في صرف معاشات شهر مايو لـ11 مليون مواطن اليوم

تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأربعاء، في صرف معاشات شهر مايو لعدد 11 مليون مستحق، وذلك بالزيادة المُقررة التي تبلغ قيمتها 15%.

الصرف اليوم من كافة المنافذ

وبدأ عدد من المواطنين صرف المعاش الخاص بهم من بنك مصر والبريد المصري، مساء أمس، واليوم يبدأ أصحاب المعاشات في الصرف من كافة المنافذ التي أعلنت عنها الهيئة وهي «منافذ شركات فوري، المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي، منافذ الصرف وجميع البنوك العاملة في مصر».

تبكير موعد صرف المعاشات

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماع عُقد مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتبكير موعد صرف الزيادة المُقررة سنويًا في شهر يوليو، لتكون في شهر مارس الماضي 2024، وذلك بواقع 15% كحد أقصى وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.

وبذلك تُعد معاشات شهر مايو هي الدفعة الثالثة لصرف المعاشات بالزيادة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تبلغ قيمتها 15%.