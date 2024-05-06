قرارات مهمة من «التنمية المحلية» بشأن مخالفات البناء

خاطبت وزارة التنمية المحلية، المحافظات باتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال مخالفات البناء الجديدة، والتأكيد على إزالة المخالفات في المهد وما بعد آخر تصوير جوي في 15 أكتوبر 2023 إزالة كلية مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وإحالة أي موظف مقصر أو مسؤول عن عدم الإزالة للنيابة.

مواجهة حالات التعدي على الأراضي الزراعية

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة مع أجهزة الدولة المختصة وقوات إنفاذ القانون تعمل على فرض القانون ومواجهة حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومنع إيقاف البناء المخالف والقيام بعمليات إزالة مستمرة من خلال الموجة 22 ومراحلها المختلفة للحفاظ على الرقعة الزراعية وحق الأجيال المقبلة وتطبيق القانون بكل حزم.

الالتزام بالجدول الزمني لكل محافظة

وأضاف لـ«الوطن» أنه يتم الالتزام بالجدول الزمني لكل محافظة لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية على الأراضي والأجهزة المختصة مع المتابعة المستمرة للأجهزة التنفيذية لمنع التعدي على الأراضي المستردة مرة أخرى، كما تتلقى غرفة عمليات الوزارة تقريرا يوميا بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات لمتابعة موقف التنفيذ لقرارات الإزالة.