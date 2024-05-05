«التنمية المحلية»: استرداد 707 آلاف متر من أراضي الدولة في المحافظات

استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن جهود المحافظات منذ بدء أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وحتي الآن، والتي انطلقت في 20 أبريل الماضي وتنتهي في 9 مايو الجاري.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها وتطبيق القانون، وتكليف رئيس الوزراء بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد الأراضي برئاسة اللواء حسن عبد الشافي مستشار رئاسة الجمهورية، لاتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف التعديات على مستوى جميع المحافظات.

وأعلن اللواء هشام آمنة، أنّ إجمالي عدد المباني التي تم إزالتها على أملاك الدولة بعد مرور أسبوعين من المرحلة الثالثة من الموجة الـ22 بلغ 2297 مبنى على مساحة 707 آلاف متر في جميع المحافظات، مشيرًا إلى أنّ الأجهزة التنفيذية في المحافظات أزالت 890 حالة تعد على أراضٍ زراعية أملاك دولة على مساحة 2316 فدانا، إضافة إلى إزالة 100 حالة استزراع سمكي بمساحة 500 فدان في بورسعيد.

وأكد اللواء هشام آمنة، استمرار تكثيف عمليات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال المرحلة الثالثة من الموجة 22 من إزالة التعديات خاصة خلال أيام العطلات والإجازات الرسمية للدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مشيرًا إلى أنّ هناك تنسيقا بين المحافظات والأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من أشكال التعديات.