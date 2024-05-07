مع تطبيق قانون التصالح اليوم.. تفاصيل شهادة قيد المخالفات الأقل من 200 متر

سلطت وزارة التنمية المحلية الضوء على المستندات والأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء وذلك مع بدء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء اليوم، مبينة أنَ أبرزها شهادة قيد نموذج مؤمنة للمهندس مصدر التقرير صادرة من نقابة المهندسين، أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل.

تفاصيل شهادة «نموذج 2 ب»

وأضافت وزارة التنمية المحلية أنَّه يتمّ الاكتفاء بتقرير من مهندس نقابي متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على 200 متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه 3 أدوار، وذلك للتسهيل على المواطنين، وترفق الشهادة بنموذج (2 ب) وفقًا لقانون 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وتتضمن بيانات اسم المهندس النقابي، ورقم التليفون، وتقرير المعاينة، ووصف المخالفات، وعنوان العقار أو المخالفة، وعدد الأدوار ونوع النشاط، والنظام الإنشائي، وإجمالي المساحة المخالفة.

إجراءات التصالح

وأكّدت وزارة التنمية المحلية على تسهيل كل إجراءات التصالح وتأهيل كل القائمين على تطبيق قانون التصالح، وإتاحة كل البيانات والمعلومات الخاصة بضوابط وشروط التقنين، حتى يلم المواطن بكل إجراءات القانون والخطوات المتبعة لإنجاز ملف التصالح وما له من حقوق وعليه من واجبات، مشددة على أنَّ تلقي طلبات التصالح مشروط باستكمال المستندات المطلوبة، حتى يتمّ الفحص والمعاينة والبت في طلب التصالح على وجه السرعة دون تأخير.