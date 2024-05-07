الدقيق والنشا يتصدران السلع الغذائية المصدرة خلال الربع الأول من 2024

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن أهم السلع الغذائية التي تم تصديرها إلى دول العالم خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، والتي تصدرها الدقيق والنشا بقيمة وصلت إلى 148 مليون جنيه.

أهم السلع الغذائية المصدرة خلال الربع الأول من 2024

جاءت صادرات الدقيق والنشا في مقدمة صادرات الصناعات الغذائية وذلك بقيمة وصلت إلى 148 مليون دولار، محققًا نسبة نمو 130%، وجاء في المرتبة الثانية مركزات المشروبات الغازية وذلك بقيمة 140 مليون دولار، محققة نسبة نمو وصلت إلى 2%، ثم جاء في المركز الثالث «الفراولة المجمدة» بقيمة 103 مليون دولار محققة نسبة نمو وصلت إلى 24%.

فيما جاء السكر في المرتبة الرابعة بقيمة 95 مليون دولار محققًا نسبة تراجع 3%، ثم جاء الزيتون المخلل والمُصنع بقيمة وصلت إلى 78 مليون دولار محققًا نسبة نمو 124%، وفي المركز السادس جاءت زيوت طعام بقيمة وصلت لـ 78 مليون دولار ونسبة نمو قُدرت بـ 170%.

وحقق «الخضار المجمد» صادرات بقيمة 70 مليون دولار مسجلًا نسبة نمو 20%، ثم بعدها «العصائر» بصادرات قيمتها 59 مليون دولار محققة نسبة نمو 100%، وتليها «محضرات من الحبوب وبسكويت» بصادرات 64 مليون دولار ومحققة نسبة نمو 25%، وفي المركز العاشر جاءت محضرات خضر بقيمة 54 مليون دولار محققة نسبة نمو 25%.