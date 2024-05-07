نائب محافظ القاهرة: تبسيط إجراءات التصالح على مخالفات البناء في جميع المراكز

تفقد الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، مراكز الخدمة التكنولوجية، لمتابعة إجراءات استقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء الجديد.

تبسيط إجراءات التصالح

وشدد نائب المحافظ على الموظفين بضرورة تكاتف كل الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، لتذليل العقبات وتبيسط الإجراءات على المواطنين، بما يحقق الصالح العام كونه أحد الملفات المهمة، التي تقع على رأس أولويات الدولة، وتسهم في ضبط منظومة العمران والبناء، وذلك بحضور رؤساء أحياء شبرا، والساحل، وروض الفرج، والشرابية.

وشدد على استمرار المتابعة لكل الخطوات وإجراءات التصالح، التي تقدمها المراكز التكنولوجية.