محافظ القليوبية: انتظام أعمال توريد القمح للشون والصوامع

أعلنت محافظة القليوبية انتظام عمليات توريد القمح لصوامع وشون القليوبية، مؤكدة وجود إقبال كبير من المواطنين على التوريد بسبب انتهاء حصاد معظم المحصول لدى المزارعين، والبدء في زراعة محصول الذرة، موضحة توريد 46 ألف طن.

تسديد حقوق المزارعين أولا بأول

وطمأن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، المزارعين أنه يتم تسديد حقوق المزارعين أولا بأول حتى يشعر المواطن بالراحة والفرحة.

وأشار محافظ القليوبية إلى أن هناك متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين، وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المُستهدف تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، لافتاً إلى أن عملية التوريد تُعد بمثابة مهمة قومية.

خطوات توريد القمح

وأوضح محافظ القليوبية أنه تم التأكيد على اتباع آليات ومراحل توريد القمح بالصومعة بدءًا من استقبال السيارات والحمولات وأخذ عينة من قبل اللجنة المُشكلة للوقوف على درجة نقاوة وجودة المحصول ومن ثم ميزان البسكول وصولاً إلى منطقة النقرة لتفريغ الحمولة.