ارتفاع توريد القمح بالشرقية لـ373 ألفا و369 طنا

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ارتفاع توريد القمح لشون وصوامع المحافظة لـ 373 ألفا و369 طنا، مشددًا على أن القمح «من أهم المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادي».

الالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة

وناشد محافظ الشرقية في بيان، المزارعون بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المتطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

الجهات المسوقة تتحمل المسئولية الكاملة في الحفاظ على الأقماح

ومن جانبها، أشارت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية، في بيان، إلى أن الجهات المسوقة تتحمل المسئولية الكاملة في الحفاظ على الأقماح المخزنة وسلامتها من التلف بإتباع أساليب التخزين السليمة وتوفير مواد التبخير اللازمة، كذلك عند تعرض الأقماح المخزنة لأي عجز أو تسريب أو انخفاض في درجات النظافة عن الدرجات المسلم بها القمح المحلي.

وبلغت المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بمحافظة الشرقية نحو 400 ألف فدان بمختلف مراكز المحافظة الـ19، وجرى الانتهاء من الحصاد فيما تتواصل عمليات الدرس والتوريد للشون والصوامع.