موعد إعادة حلقة ياسمين عبدالعزيز مع صاحبة السعادة على قناة DMC

على مدار الساعات القليلة الماضية كانت حلقة الفنانة ياسمين عبدالعزيز في برنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس على قناة DMC حديث الساعة، بعد تصريحاتها عن علاقتها بالفنان أحمد العوضي وتفاصيل الانفصال الذي حدث بينهما بداية العام الحالي، ليتفاعل الكثير من محبي الثنائي مع الحلقة وتصريحاتها بها، ما جعل الكثيرون يرغبون في مشاهدة الحلقة والإعادة الخاصة بها.

موعد إعادة حلقة ياسمين عبدالعزيز مع صاحبة السعادة

وعن مواعيد عرض برنامج صاحبة السعادة، وتحديدًا حلقة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، فيتمّ إذاعة البرنامج على مدار يومي الإثنين والثلاثاء في تمام الساعة 11 مساء، على أن يتمّ استكمال حلقة الفنانة ياسمين عبدالعزيز اليوم الثلاثاء الموافق 7 مايو في تمام الساعة 11 مساء.

وعن موعد إعادة حلقة ياسمين عبدالعزيز مع صاحبة السعادة، فيتمّ عرض إعادة الحلقة على قناة DMC يوم الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 12 ظهرًا، وعليه يتمّ عرض إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز يوم الجمعة المقبل الموافق 10 مايو في تمام الساعة 12 ظهرًا.

تردد قناة DMC على القمر الصناعي نايل سات

ويمكن للراغبين في مشاهدة حلقة الفنانة ياسمين عبدالعزيز في برنامج صاحبة السعادة مشاهدتها على قناة DMC عبر التردد التالي:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12092 رأسي.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

- معدل الترميز: 27500.