رسائل جمهور ياسمين عبد العزيز بعد ظهورها في «صاحبة السعادة»: وجعتي قلوبنا

تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز محركات البحث على «جوجل»، بعد ظهورها مع الإعلامية إسعاد يونس خلال برنامج «صاحبة السعادة»، وحديثها عن طليقها الفنان أحمد العوضي، واصفة إحساسها تجاهه بأنها ما زالت تحبه.

تعليقات الجمهور لـ ياسمين عبد العزيز

وتوالت التعليقات من الجمهور على حلقة الفنانة ياسمين عبد العزيز، حيث جاءت إحدى التعليقات: «انفصالكم خلى ناس كتير تفقد الثقة في قصص الحب، أرجوكم ارجعوا»، وتعليق آخر: «يا حبيبتي يا ياسمين باين إنها اول مرة تحب من قلبها وتجرب عذاب الحب، فعلا العوضي هو حبها الحقيقي والوحيد»، وتعليق آخر: «حبيبتي ياسمين.. إذا كنتي عارفة إن أحمد يحبك وأنت تحبينه.. فلماذا تحققين أمل الحاقدين؟.. الله غفور رحيم».

طلب المتابعين لـ ياسمين عبد العزيز

وطلب المتابعون منها الرجوع إلى طليقها العوضي من خلال التعليقات، ومن أبرزهم: «وجعتلي قلبي، حقيقي ياسمين صادقة وحقيقية قوي، ربنا يرجعهم لبعض ويؤلف بين قلوبهم»، وتعليق آخر: «يا حبيبتي بكيتيني ببكائك، ربنا يسعدك ومنتحرمش من ضحكتك الحلوة».