ابتكار «روبوت» يساعد المصابين بالشلل على المشي مرة أخرى.. سهل الاستخدام

في تعاون بحثي بين المعهد التكنولوجيي والمعهد الوطني للتأمين ضد الحوادث بإيطاليا، عمل باحثون على اختراع سيساعد الأشخاص المشلولين على المشي مرة أخرى عن طريق تطوير هيكل خارجي روبوتي مبتكر، يسمى بـTWIN يساعد المرضى الذين يعانون من إعاقات بالأطراف السفلية.

روبوت بهيكل خارجي قابل للتعديل

يعمل هيكل الروبوت الخارجي TWIN بالطاقة، و يهدف إلى تمكين المستخدمين الذين يعانون من إعاقات أو عدم وجود حركة في أطرافهم السفلية، ما يتيح لهم الوقوف والمشي بمساعدة العكازات أو المشايات، والانتقال بين وضعية الجلوس والوقوف، ومن مميزاته أيضًا بناؤه الخفيف من سبيكة الألومنيوم وتصميمه القابل للتعديل، ما يضمن سهولة الاستخدام والنقل، بالإضافة إلى ذلك يمكن تخصيص الجهاز ليتناسب مع جسم المستخدم من خلال المكونات القابلة للتعديل، ما يجعله مناسبًا لمجموعة واسعة من المرضى، بغض النظر عن العمر أو الجنس.

يتناسب مع جميع الإعاقات

يتميز TWIN بوضعيات التشغيل المصممة خصيصًا لاستيعاب درجات مختلفة من الإعاقة الحركية مثل وضعية المشي، وتساعد الأشخاص الذين ليس لديهم حركة، إذ توجههم من خلال نمط محدد للمشي، وفي وضعية إعادة التدريب يدعم المرضى الذين لديهم حركة جزئية، ما يساعدهم على تحقيق حركة مشي طبيعية أكثر، أما في وضعية TwinCare فتتعامل مع قدرات الحركة غير المتماثلة بين الأطراف، وتوفر الدعم المختلف حسب الحاجة، وذلك كما جاء في موقع الدراسات «Study finds».

ويجري التحكم في TWIN من خلال تطبيق Android مخصص، مما يتيح للأخصائيين ضبط إعدادات الهيكل الخارجي، مثل سرعة المشي وطول الخطوة وأنماط الحركة وفقًا لمتطلبات كل مريض. يضمن هذا الدرجة العالية من التخصيص أن TWIN ليس مجرد آلية دعم بل أداة لإعادة التأهيل، حيث يساعد في تحسين واستعادة وظائف الحركة.

وقال الباحثون المسئولون عن الابتكار إنه «بمجرد أن يتوفر TWIN في السوق، يمكن استخدامه من قبل المرضى الذين في حاجة إليه، ما يساهم في إعادة إدماج العمال المصابين بشكل شديد في البيئات الاجتماعية والعمل»، ويعمل على تحسين قوة العضلات وصحة الدورة الدموية والحالة النفسية ووظائف الجهاز الهضمي، ما يجعله مساعدًا شاملاً لأولئك الذين يعتمدون على الكراسي المتحركة، فلاحظ الباحثون أنه «يمكن ارتداء TWIN يوميًا، حتى لو لبضع ساعات فقط».