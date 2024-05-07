محافظ القاهرة: تحويل 170 أتوبيسا للعمل بالغاز.. وزراعة 500 ألف شجرة

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أهمية مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، ضمن جهود الدولة تحت قيادة رئيس الجمهورية في ملف المخلفات البلدية الصلبة ومواجهة التغيرات المناخية.

ووجّه محافظ القاهرة، خلال اجتماع مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الشكر إلى وزارتي البيئة والتنمية المحلية، والبنك الدولي، على الدعم والجهود المبذولة لتنفيذ المشروع المهم.

زراعة 500 ألف شجرة

وأشار إلى أنّ المحافظة نفذت خطوات استباقية في هذا الملف بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، لتنفيذ مراحل المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، حيث جرى زراعة نحو 500 ألف شجرة على أرض المحافظة، إضافة إلى زيادة المساحات الخضراء والتوسع في الحدائق والمسطحات الخضراء بنسبة 20%.

وقال محافظ القاهرة، إنّ المحافظة بتعاون ودعم من وزارتي التنمية المحلية والإنتاج الحربي تقوم المحافظة بتنفيذ مشروع تحويل أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء حيث جرى تحويل 170 أتوبيسا للعمل بالغاز و80 أتوبيسا للعمل بالكهرباء، وتستكمل المحافظة باقي مراحل المشروع.

وأضاف اللواء خالد عبدالعال، أنّ المحافظة في أشد الاحتياج للمشروع المهم مع البنك الدولي لتحسين نوعية الهواء بالقاهرة في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، مضيفًا أنّ المحافظة تنفيذ بدعم وتمويل من وزارة التنمية المحلية العديد من مشروعات البنية التحتية في منظومة المخلفات الصلبة.