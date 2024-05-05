نسرين طافش تكشف لـ«الوطن» تفاصيل دورها في فيلم «بنقدر ظروفك»

تستعد دور العرض السينمائية لطرح فيلم بنقدر ظروفك، يوم 22 مايو الجاري، حسبما أعلنت الشركة المننتجة للفيلم التي طرحت الأفيش الرسمي استعدادًا لطرح العمل الفني في موسم أفلام الصيف.

تفاصيل شخصية نسرين طافش في فيلم بنقدر ظروفك

وكشفت الفنانة نسرين طافش في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن فيلم بنقدر ظروفك يناقش الحالات الاقتصادية والأزمات المترتبة عليها ومدى تأثيرها على أبطال الفيلم وكيفية تعاملهم معها وإيجاد حلول لها في إطار كوميدي.

وتابعت أنها تجسد شخصية فتاة شعبية تدعى «سماح»، وتتمتع بشخصية قوية وشرسة في بعض الأحيان، ولكن لديها خفة ظل قوية مع بعض صفات الشر في شخصيتها.

أبطال فيلم بنقدر ظروفك

فيلم بنقدر ظروفك من بطولة أحمد الفيشاوي، نسرين طافش، مي سليم، محمد محمود، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، يوسف الأسدي، إبرام سمير، وآخرين، وهو من إخراج أيمن مكرم، وتأليف سمير النيل.