خبير سياحي: «البيئة» وفرت تجربة فريدة للاحتفال بشم النسيم هذا العام

قال أبو الحجاج العماري، الخبير السياحي، إنّ مصر غنية بالمحميات الطبيعية، وتمتلك 25 محمية طبيعية على أعلى مستوى في الجمال والطبيعة والكائنات المتنوعة بالبيئة.

وأضاف «العماري»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ وزارة البيئة هذا العام تريد توفير تجربة فريدة لجميع الناس للاحتفال بشم النسيم وسط أجواء الطبيعة، تحت شعار «لا تأخذ شيئا ولا تترك شيئا».

المحميات الطبيعية في مصر مشهورة على مستوى العالم

وتابع الخبير السياحي، أنّ المحميات الطبيعية في مصر مشهورة على مستوى العالم بأكمله، مثل محمية وادي الريان، ومحمية قارون ومحمية بحيرة البردويل، ومحمية رأس محمد علي رأسهم، ووادي الجمال جنوب البحر الأحمر، ومحمية وادي علبة مصنفة من أهم المحميات في الجمال وبها 1000 نوع من التنوع البيئي.

وأشار إلى أنّ من أهم سبل الأمان التي تم توفيرها للزائرين تواجد منقذين بالحميات البحرية، وباحثين لتعريف الزوار بأهمية المحميات ودورها في حماية الطبيعة.