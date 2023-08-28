حزب الاتحاد يشارك في جلسات نقاشية حول «وثيقة التنمية الشبابية»

يشارك حزب الاتحاد، برئاسة رضا صقر، في جلسات نقاشية مشتركة مع شباب أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والإصلاح والنهضة، والعدل، حول «وثيقة التنمية الشبابية»، وموضوعات لجنة الشباب المنتظر مناقشتها في المراحل المقبلة من الحوار الوطني.

قضايا الشباب

يأتي ذلك استكمالًا لجلسات الحوار الوطني، والتي كانت قضايا الشباب من أبرز القضايا التي كانت على طاولته، إيمانا بأهمية تمكينهم سياسيا واقتصاديا ومجتمعيًا.

وستُعقد 3 جلسات؛ منها جلستان تحضيريتان للنقاش والاتفاق على أولويات العمل، وجلسة ختامية لإعلان مسودة مشتركة بما يتم الاتفاق عليه «وثيقة التنمية الشبابية».

من المقرر عقد الجلسة الافتتاحية التحضيرية، اليوم الاثنين، بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وتتناول محاور (التمكين السياسي للشباب - دعم الشباب من ذوي الهمم - مراكز الشباب والأندية و مراكز التنمية الشبابية - الرياضة).

وتعقد الجلسة التحضيرية الثانية، يوم الأربعاء المقبل، بمقر حزب العدل، وتتناول: (دعم الاتحادات و الأنشطة الطلابية - الشباب الدراسين بالخارج - الانتماء والوعي - التحولات الجيلية)

وتعقد الجلسة ختامية، يوم الاثنين من الأسبوع المقبل، بمقر حزب الإصلاح والنهضة لإعلان مسودة مشتركة بما يتم الاتفاق عليه.

أهداف الاجتماعات

وتهدف الاجتماعات إلى تشارك الرؤي والأفكار للخروج بمسودة توصيات مشتركة في المساحات المتفق عليها فيما يخص أولويات العمل من أجل التنمية الشبابية في هذه المرحلة والإجابة عن سؤال: «الشباب عايز إيه من الحوار الوطني؟».

يأتي ذلك إيمانا من تلك الأحزاب بضرورة تمكين الشباب سياسيًا واقتصاديًا، وحرصهم على دعم الشباب فهم المؤشر الحقيقي والصادق في بناء أي وطن والنهوض به.