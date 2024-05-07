تفاصيل هجوم سيبراني صيني على المملكة المتحدة.. اخترق وزارة الدفاع البريطانية

كشفت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن تعرض المملكة المتحدة لهجوم سيبراني صيني استهدف وزارة الدفاع؛ وأدى لخرق بيانات عن موظفي الوزارة الحاليين، والمتقاعدين، وتفاصيل المعاشات والرواتب.

وأشارت الشبكة إلى تأثر نحو 270 ألف شخص، بما في ذلك القوات النظامية وجنود الاحتياط وبعض المحاربين القدامى، بهذا الاختراق السيبراني الضخم، موضحة أنه من المقرر أن تخبر بريطانيا نوابها في وقت لاحق من اليوم عن الاختراق الصيني الكبير لوزارة دفاعها.

لماذا استهدف الاحتراق البيانات المالية للموظفين؟

وتعليقًا على اختراق الصين للبيانات المالية لموظفي وزارة الدفاع في المملكة المتحدة، قال توبياس إلود عضو البرلمان البريطاني، إن الصين تريد تحديد أهداف لها من «الضعفاء ماديًا»؛ لإغرائهم بالمال مقابل العمل لصالحها والتجسس على بريطانيا.

فيما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية إن وزير الدفاع سيلقي كلمة في وقت لاحق اليوم أمام مجلس العموم لوضع خطة متعددة النقاط تتضمن إجراءات لحماية رجال الوزارة المتضررين من تسريب بياناتهم.

الصين ترد

وردت وزارة الخارجية الصينية على الاتهامات الموجهة لها بشن هجوم سيبراني على وزارة الدفاع البريطانية، وقالت: «إنها تعارض وتحارب بشدة جميع أشكال الهجمات الإلكترونية وترفض استخدام هذه القضية سياسيا لتشويه سمعة الدول الأخرى».

وفي أبريل الماضي أعلنت الصين عن إنشائها قوة سيبرانية لتعزيز قوتها العسكرية وقدرتها على خوض الحروب العصرية والانتصار فيها.