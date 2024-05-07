عنصر غذائي يقلل من الإصابة بالاكتئاب.. احرص على تواجده ضمن وجباتك اليومية

النظام الغذائي ونمط الحياة الذي يتبعه الإنسان، له دورا رئيسيا عندما يتعلق الأمر بالصحة الجسدية والنفسية، لذلك فإن الأطعمة التي يتناولها والمشروبات يمكنها أن تحمي من الإصابة بالاكتئاب والمساعدة على التخلص من الشعور بالقلق والتوتر، لاحتوائها على مواد تحارب تلف الخلايا والتهابات الجسم وتسبب السعادة، وفقًا لما نشر في موقع «بولد سكاي».

أوميجا 6 ومحابة الاكتئاب

من ضمن العناصر الغذائية التي تساعد الجسم على محاربة الاكتئاب، هي أحماض أوميجا 6 الدهنية الموجودة في «البيض»، وفقًا لدراسة أسترالية بعنوان «الطب النفسي البيولوجي»، التي أوضحت أنه مكونا رئيسيا في أي نظام غذائي صحي، ويعتبر الحصول على الدهون مهما لدعم الصحة لأنها تساعد على خفض مستويات الدهون الثلاثية الضارة وترفع مستويات الكوليسترول الجيدة، والوقاية من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

صفار البيض عنصر غذائي مهم لأوميجا 6

أحماض أوميجا 6 الدهنية، هي دهون ضرورية نحصل عليها من الأطعمة، لعدم إنتاج الجسم لها ولها دور مهم في النمو الخلوي ووظائف الجهاز المناعي، وصحة الدماغ وتتوفر في «البيض»، خاصةً في الصفار، كما أنه مهم لنمو دماغ الطفل ويجرى إضافته لحليب الأطفال في عدة بلدان، لضمان حياة صحية لهم، واستخدامه مكملا غذائيا للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالاضطراب ثنائي القطب.

يعد حمض أوميجا 6 الدهنية مهما لصحة الدماغ والقيام بوظائفها وسلوكها الطبيعي، كما أن البيض إضافة مغذية، وله استخدامات عديدة لنظامك الغذائي، بالإضافة إلى أنه غني بمجموعة من العناصر الغذائية مثل البروتين والريبوفلافين والسيلينيوم، كما يمكنك الحصول عليها من الزيوت النباتية، والمكسرات مثل الفستق والجوز، والحبوب الكاملة القمح واللحوم والأسماك.