«شئون البيئة»: «العاشر من رمضان» أكبر مجمع لتدوير المخلفات في الشرق الأوسط

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، جلسة مراجعة بعثة البنك الدولي لمشروع «إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى»، داخل إحدى فنادق العاصمة الإدارية الجديدة.

عقدت جلسة المراجعة في حضور اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والمدير الوطني لمشروع البنك الدولي، والمدير القطري للبنك الدولي لمصر، ستيفان غيمبرت، ولفيف من قيادات وزارة البيئة وعدد من الوزارات والهيئات المختصة.

منظومة المخلفات البلدية

أشار اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية خلال اللقاء إلى جهود المحافظة في تنفيذ العديد من المشروعات الخاصة بمنظومة المخلفات البلدية، ورفع التراكمات التاريخية وإقامة محطات وسيطة والمدافن الصحية الآمنة، موضحًا أهمية سرعة تنفيذ المشروعات المستهدفة ضمن هذا المشروع الهام على المحافظة.

وقال الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، إنّ الإجتماع يهدف إلى مراجعة كافة مكونات المشروع سواء المتعلقة ببعض المشروعات، وإنهاء بعض التقارير الفنية، والبدء في أنشطة جديدة.

مجمع العاشر من رمضان للمخلفات

أضاف أبو سنة أن مشروع مجمع العاشر من رمضان أبرز مكونات المشروعات الخاصة بمنظومة المخلفات البلدية، ينتهي آخر هذا العام، ويعد أكبر مجمع للمخلفات في الشرق الأوسط بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات المعنية.

وقدم الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة الشكر للبنك الدولي على مساهمته في هذا المشروع الهام الذي ينفذ لأول مرة على مستوى العالم، لافتًا إلى تطلع 7 دول على مستوى العالم لبناء تلك المجمعات الصناعية على التجربة المصرية بعد نجاحها في الوصول إلى معدلات تنفيذ عالية في هذا المشروع.