إقبال كبير على تقديم طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بكفر الشيخ

شهدت المراكز التكنولوجية بمحافظة كفر الشيخ، إقبالاً من المواطنين، بالتزامن مع فتح باب تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الذي يستمر لمدة 6 أشهر تبدأ من اليوم الثلاثاء الموافق 7 مايو.

المحافظ: العمل مستمر بجميع المراكز التكنولوجية البالغ عددها 15 مركزاً تكنولوجياً

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنّ العمل مٌستمر بجميع المراكز التكنولوجية البالغ عددها 15 مركزاً تكنولوجياً، ويشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين لرغبتهم الجادة في التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، التي بدأت اليوم الثلاثاء، في تلقي طلبات المواطنين طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، مشيداً بإقبال المواطنين، الذي يأتي دليلاً على وعي أبناء المحافظة، لرغبتهم الجادة في التصالح على مخالفات البناء.

وأضاف المحافظ، أنّه وجّه بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سُبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقاً للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

محافظ كفر الشيخ يناشد المواطنين بسرعة تقديم الطلبات

وناشد محافظ كفر الشيخ، كافة المواطنين بسرعة تقديم الطلبات وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح في المراكز التكنولوجية، وتقديم التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع فى الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القانون، مشدداً على ضرورة تقديم أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح.

وأوضح المحافظ، أنّه تمت إتاحة «أبلكيشن» جديد على التليفون المحمول، لجميع المواطنين بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023 بمليء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به التي سيتم تحويلها مباشرةً إلى المركز التكنولوجي التابع له على مستوى محافظة كفر الشيخ حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية، بما يُساهم في التخفيف على المواطنين، وتوفير الوقت، والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية، لتحقيق سرعة الإنجاز وحوكمة منظومة التصالح.