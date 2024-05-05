صوامع كفر الشيخ تستقبل 124 ألف طن قمح منذ بداية موسم الحصاد

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استلام 124 ألف طن قمح من المزارعين في مواقع وصوامع التوريد المختلفة بالمحافظة، والتابعة للشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

دفع مستحقات المزارعين في الوقت المحدد

وقال المحافظ، إنّ المحافظة اتخذت عددًا من الإجراءات لدعم المزارعين، وتشجيعهم على توريد القمح، بما في ذلك توفير مراكز استلام القمح في جميع أنحاء المحافظة، ودفع مستحقات المزارعين في الوقت المحدد، لافتًا أنّ المحافظة ستواصل بذل كل الجهود لزيادة كميات القمح الموردة.

وأكد محافظ كفر الشيخ انتظام عمليات التوريد، وإجراءات صرف مستحقات المزارعين والموردين، مشيرًا إلى أنّ هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة لعمليات التوريد، لضمان سيرها بشكل سلس وفعال، دون أي معوقات.

تخصيص 25 موقعا لاستلام القمح بكفر الشيخ

وأضاف المحافظ، أنّه تم تخصيص 25 موقعًا لتجميع واستلام محصول القمح موسم 2024، موزعة على جميع أنحاء محافظة كفر الشيخ، وذلك تسهيلًا على المزارعين لتوريد محصولهم، مضيفًا أنّه تم تحديد سعر استلام أردب القمح المحلي بقيمة 2000 جنيه لدرجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك تنفيذًا للقرار الوزاري رقم 55 لسنة 2024 بشأن استلام القمح المحلي موسم حصاد عام 2024.