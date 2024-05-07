محافظ القاهرة يؤكد جاهزية مراكز تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، عددًا من المراكز التكنولوجية بأحياء العاصمة، من بينها المركز التكنولوجي بحي السلام ثان، لمتابعة الإجراءات التي جرى اتخاذها لاستقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء، طبقًا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.

تسريع معدلات الأداء

ووجه محافظ القاهرة بتقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، كما وجه محافظ القاهرة بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام ، مؤكدً أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل.

تقديم طلبات التصالح

وأكد أن المواطن يستطيع تقديم طلب التصالح عن طريق المركز التكنولوجي بالحي، أو من خلال بوابة الخدمات الحكومية، أو عن طريق تطبيق تصالح على الهاتف، بعد تنزيله من البلاي ستور.

وأكد الجاهزية الكاملة للمراكز التكنولوجية بجميع أحياء القاهرة، والبالغ عددها 37 مركزًا لاستقبال طلبات التصالح، مضيفًا أنه جرى الانتهاء من تدريب العاملين على بنود قانون التصالح الجديد، ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات.

مستندات التصالح

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة التعاون مع المواطنين من خلال شرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء، مع نشر اللوحات الإرشادية والبانرات التي توضح هذه الطلبات بجميع المراكز التكنولوجية.

وأشار إلى أن قانون التصالح الجديد أتاح للمواطنين حق التصالح على المخالفات داخل الأحوزة العمرانية التي تمت ما قبل 17ديسمبر 2023، وخارج الأحوزة العمرانية ما قبل 15 أكتوبر 2023، لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.