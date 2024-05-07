بمشاركة 25 دولة.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لتحلية المياه في شرم الشيخ

انطلق المؤتمر الدولي الخامس لتحلية المياه في شرم الشيخ الذي يعد حدثًا هامًا في مجال تحلية المياه، بمشاركة 25 دولة مختلفة، ويستمر لمدة 3 أيام من 7 إلى 9 مايو، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، يهدف المؤتمر إلى تبادل المعرفة والخبرات في مجال تحلية المياه، واستعراض أحدث التطورات التكنولوجية والبحوث في هذا المجال.

وينظم المؤتمر مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه، الذي ينتمي إلى مركز بحوث الصحراء في مصر، كما يشارك في المؤتمر اليورو متوسطي لتحلية المياه، الذي ينظمه الجمعية الأوروبية لتحلية المياه، مما يعزز التبادل الدولي للمعرفة والتجارب في هذا المجال الحيوي.

تعزيز التحاور والتعاون حول تحلية المياه في مصر

وأكد المؤتمر، في بيان صحفي، أنه يهدف إلى تحقيق عدة أهداف مهمة في مجال تحلية المياه، من بين هذه الأهداف تعزيز التحاور والتعاون حول تحلية المياه في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يٌعزز فهمًا مشتركًا وتبادل الخبرات والتجارب، والمُساهمة في تحقيق الأمن المائي، وهو أمر حيوي لضمان توفر المياه النقية والصالحة للاستخدام البشري والزراعي والصناعي، وتعزيز الاستدامة البيئية، من خلال تطوير وتبني تقنيات تحلية المياه التي تحافظ على التوازن البيئي وتقلل من التأثيرات السلبية.

تحسين جودة المياه المتاحة للاستهلاك البشري

ويهدف المؤتمر إلى تحسين جودة المياه المتاحة للاستهلاك البشري والاستخدام في الزراعة والصناعة، مما يُساهم في تحسين صحة الأفراد وتعزيز التنمية الاقتصادية وتعزيز دور مصر كدولة رائدة في مجال تحلية المياه، وتحقيق التقدم والتطور في تكنولوجيا تحلية المياه، مما يساهم في رفع مستوى الكفاءة والابتكار في هذا المجال على الصعيدين الوطني والدولي.

شوقي: التصدي لتحدي الشح المائي وتحقيق الأمن الغذائي

قال الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر يركز على عدة نقاط محورية في التصدي لتحدي الشٌح المائي، وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأوضح أن المؤتمر يسعى إلى تعزيز التعاون بين الجهات البحثية والصناعية، مما يسهم في تطوير تقنيات تحلية المياه وتبني مصادر الطاقة المتجددة، مما يٌعزز الاستدامة ويخفف من الضغط على الموارد المائية التقليدية، كما يمثل تبني البرامج الابتكارية وتطبيق البحوث العلمية في مجالات الزراعة والري الحديث وتحلية المياه خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الغذائي والاستدامة البيئية.

وشدد أن إيجاد حلول غير تقليدية وتطوير التكنولوجيا في مجال تحلية المياه يمثل تحديًا مهما وفرصة للدول الرائدة في هذا المجال لتقديم دعم فني وتكنولوجي للدول النامية، وبالتالي تحقيق تقدم ملموس في تحقيق الأمن المائي والغذائي في المنطقة وعلى الصعيد العالمي.