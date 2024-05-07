حظر الكتابة على الأدراج والحوائط.. تعليمات مهمة من «التعليم» لطلاب النقل

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، التعليمات العامة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 20232/2024، لصفوف النقل لجميع المراحل التعليمية «الابتدائية والإعدادية والثانوية» والمقرر أن تبدأ غدا الأربعاء 8 مايو 2024.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وأكدت مديرية التعليم بالقاهرة، في بيان، الالتزام بالتعليمات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني:-

-الحضور إلى المدرسة قبل الوقت المحدد لبدء الامتحان بوقت كافي، ودخول اللجنة مع دق الجرس وعدم التأخر عن دخول اللجنة.

-عدم الكتابة على الأدراج والحوائط أو استخدام أي من أدوات الغش والتحدث مع الآخرين لأن ذلك يعرض الطالب للمسائلة والحرمان من الامتحان.

- الالتزام بالهدوء داخل اللجنة.

- اصطحاب جميع أدوات الامتحان اللازمة.

تحريز الجهاز وإلغاء الامتحان

-عدم اصطحاب التليفون المحمول أو أي أجهزة أخرى تساعد على الغش حتى لا يتم تحريز الجهاز وإلغاء الامتحان.

- الجلوس في المكان المخصص لك داخل اللجنة فى جميع المواد.

- كتابة كافة البيانات على كراسة الإجابة فى المكان المخصص بكل دقة وبخط واضح.

- الإجابة بالقلم الجاف الأزرق فقط، والقلم الرصاص للرسومات، وعدم استخدام أدوات مزيلة أو أقلام ألوان أو أى معلومات عنك داخل كراسة الإجابة أو الاستهتار بالامتحان أو المصححين كي لا تحول الورقة إلى لجنة خاصة للتصحيح، وحرمانك من الامتحان.

- أي محاولة للغش أو الشغـب أو التعدي بالقول أو الفعل على أحد من زملائك أو العاملين باللجنة ستحول الطالب للشئون القانونية فوراً، وإلغاء الامتحان والحرمان منه.

- بعد انتهاء وقت الإجابة يجب تسليم ورقة الإجابة إلى الملاحظ يداً بيد، والخروج من اللجنة بهدوء إلى فناء المدرسة، وعدم الوقوف بجوار اللجان أو فى الطرقات.