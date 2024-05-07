«التعليم» تعلن بدء تسليم أرقام الجلوس لطلاب الدبلومات الفنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء تسليم أرقام الجلوس لطلاب الدبلومات الفنية (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) للعام الدراسي 2024/2023، اعتبارًا من يوم الخميس المقبل.

وأوضحت الوزارة أن لجان الإدارة ستتسلم تشكيل رؤساء ومراقبين أوائل لجان سير الامتحان والتكاليف الخاصة بهم من لجنة الإدارة المركزية يوم الأحد المقبل، لافتة إلى تسليم مندوبي المدارس التكاليف الخاصة بكافة المنتدبين لأعمال سير الامتحان يوم الأربعاء 15 مايو الجاري.