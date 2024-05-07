التعليم: الانتهاء من طباعة أسئلة امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي 2023 /2024 لصفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية «ابتدائية- إعدادية - ثانوية» وذلك بدءا من غد الأربعاء وتستمر حتى 23 من شهر مايو المقبل، وتم الإعلان عن كل جداول الامتحانات وتوزيع المعلمين المشاركين بأعمال المراقبة والملاحظة والتصحيح.

طباعة أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، من وضع وطباعة أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 لكل مرحلة تعليمية من الصف الرابع الابتدائي وحتي الصف الثاني الثانوي.

وأكد أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، على اتباع كافة التعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، مشددا على أن سرية الامتحانات مسئولية مدير عام الإدارة ووكيل الإدارة ، عدم حرمان أي طالب من دخول الامتحان.

وشدد مدير المديرية على تكليف المتابعين بالمراحل التعليمية المختلفة بالمرور على مقار لجان الامتحانات قبل الامتحانات، ومراعاة الجو الملائم داخل اللجان والتأكد من نظافة الفصول والمقاعد ومراعاة المسافات والمرحلة العمرية المناسبة لطلبة الإعدادية والصف الأول و الثاني الثانوي، والتأكد من أعمال الصيانة البسيطة لمرافق دورات المياه والكهرباء والأثاث تفاديا لحدوث عوائق تؤثر على سير الامتحانات .

كما شدد على إعلان جداول الامتحانات للطلبة في أماكن ظاهرة ومتعددة داخل المدرسة، مشيرا إلى أن الامتحانات على مستوى كل إدارة تعليمية.

وأوصى مدير المديرية الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، بحيث تكون الأسئلة واضحة وتخاطب الفهم والتحليل وأن يتم التصحيح أول بأول والحرص على إعطاء كل طالب حقه.