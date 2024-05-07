14 توجيهًا من «التعليم» لطلاب أولى وثانية ثانوي استعدادًا للامتحانات غدًا

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي الحالي 2023/2024، غدًا الأربعاء، وفقًا للجداول المعلنة من المديريات التعليمية، حيث يتم عقد الامتحانات إلكترونيا للطلاب على التابلت عدا بعض الطلاب وهم «المنازل والذين لم يتسلموا التابلت، والدمج والطلاب بالمدارس غير المتصلة بالإنترنت».

تعليمات تجهيز التابلت للامتحانات

ووجهت المديريات التعليمية، تعليمات لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي لكيفية تجهيز التابلت استعدادًا للامتحانات غدا وهي:-

- التأكد من تحديث التابلت لآخر اصدار منصة سويفت اسيس (V 1.9.3 ).

- تحديث النوكس مانج اخر اصدار (2.6.4.09) 24.04٢

- الربط على شبكة school شبكة الامتحان.

- شحن التابلت 100%.

- ممنوع تقسيم الشاشة اثناء الامتحان.

- ممنوع فتح الكتب الدراسية الالكترونية على التابلت اثناء الامتحان او فتح نوافذ او محاولة للتهكير.

- ممنوع استخدام برنامج جيوجبرا الموجود على التابلت.

- ممنوع عمل دارك مود على التابلت وهي الشاشة الغامقة السوداء.

- ممنوع إلغاء شريط المهام أسفل التابلت الخاص بالتنقل خطوة للخلف وبه شكل مربع ودايرة.

- عدم ترك منصة الامتحان بدون لمس مدة تزيد عن 10 دقائق.

- أي طالب عند تسليم الامتحان تم فصل الشبكة لابد من عدم مغادرة اللجنة والانتظار حتى وصول الشبكة وعمل مزامنة بالامتحان.

- عدم التخلص من كود الامتحان حتى انتهاء الامتحان.

- عدم مغادرة اللجنة إلا بعد تسليم الامتحان والتأكد من ظهور رسالة تم التسليم بنجاح.

- ضبط الوقت والتاريخ الخاص بالتابلت.