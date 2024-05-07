«التعليم» تنتهي من استعداداتها لامتحانات الترم الثاني لصفوف النقل.. تنطلق غدا

انتهت المديريات التعليمية من استعداداتها النهائية لعقد امتحانات صفوف النقل لجميع المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024، والمقرر أن تنطلق غدًا الأربعاء، وفقًا للجداول المعلنة والمعتمدة رسميًا من قبل المديريات التعليمية.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024

وأكدت المديريات التعليمية، الانتهاء من صيانة وتعقيم اللجان الامتحانية بالمدارس لاستقبال الطلاب غدا في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024، مشيرة إلى جاهزية غرفة العمليات بالمديريات لمتابعة الامتحانات بالإدارات التعليمية لحل أية مشكلات أو معوقات داخل اللجان والعمل على حلها فورًا.

عقوبات صارمة للغشاشين

وشددت المديريات التعليمية، على عدم اصطحاب الهاتف المحمول والسماعات والساعات الإلكترونية للطلاب والملاحظين للجان نهائيًا لعدم المساءلة القانونية وإلغاء امتحان المخالفين وتطبيق القرار الوزاري الخاص بمكافحة الغش وتطبيق عقوبات صارمة علي المخالفين.

وأضافت المديريات التعليمية، أن امتحانات الترم الثاني للصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي غير موحدة علي مستوي الإدارات التعليمية، ويتم وضعها عن طريق موجه المادة، أما امتحانات أولي وتانية ثانوي تكون موحده علي مستوي الإدارة.