محافظ الإسكندرية: بدء استقبال طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بدء تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، في جميع المراكز التكنولوجية بالأحياء ومركز ومدينة برج العرب في إطار توجيهات الرئيس السيسي، وتكليفات رئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح وتقديم سبل الدعم.

وأضاف محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم أنه يتابع سير العمل بالمراكز التكنولوجية، مؤكدًا الجاهزية الكاملة لجميع المراكز لاستقبال طلبات المواطنين، وتقديم أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، والتأكيد على تبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام.

وشدد محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء، بالمتابعة اليومية لمستجدات العمل في تلقى طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء، والتواصل مع المواطنين بصفة مستمرة لتلقي شكواهم واستفساراتهم بشأن هذا الملف.

إعلان إجراءات طلبات التصالح

ووجه محافظ الإسكندرية بالإعلان في جميع المراكز التكنولوجية عن الخطوات الواجب اتباعها عند التقدم للتصالح، والمستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، تيسيرًا على المواطنين.

تدريب الموظفين على ملف قانون التصالح

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أنه جرى الانتهاء من تدريب الموظفين القائمين على ملف قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية، حتى يتم التيسير على المواطن، وتذليل أي عقبات، ومنع أي تلاعب أو مخالفات.

وأوضح محافظ الإسكندرية أنه سيكون هناك مٌتابعة مٌستمرة لملف التصالح ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حي على مستوى المحافظة، وتقييم معدلات الأداء في هذا الملف، كونه أحد الملفات المهمة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء.