محافظ الإسكندرية يزور المقر البابوي لتهنئة الأقباط بعيد القيامة المجيد

قدم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، خلال زيارته بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية اليوم، وكان في استقباله نيافة الحبر الجليل الأنبا بافلي أسقف قطاع المنتزه، نيافة الحبر الجليل الأنبا إيلاريون أسقف قطاع غرب،نيافة الحبر الجليل الأنبا هيرمينا أسقف قطاع شرق، والقمص إبرآم إميل وكيل قداسة البابا بالإسكندرية.

مصر تجمعها روابط ومشاعر طيبة

وخلال كلمته أعرب محافظ الشريف عن سعادته للاحتفال مع الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد؛ لافتًا إلى أن هناك العديد من الروابط والمشاعر الطيبة التي تجمع كافة أبناء الشعب المصري.

محافظ الإسكندرية: الكنائس ترسي قيم التسامح والمحبة

وأشاد محافظ الإسكندرية بما تقوم به الكنائس في إرساء قيم التسامح والمحبة، مؤكدًا أن وحدتنا الدائمة هي الأساس في تحقيق السلام والاستقرار والأمان والتقدم لوطننا العزيز.

واختتم كلمته بتوجيه التهنئة لجميع قيادات وشعب الكنيسة الأرثوذكسية.

الأنبا بافلي: قيادات الإسكندرية ترسخ معاني المواطنة

ومن جانبه وجه الأنبا بافلي أسقف كنائس قطاع المنتزه بالإسكندرية، الشكر لمحافظ الإسكندرية وجميع القيادات الإسكندرية لحرصهم على تقديم التهنئة من أجل ترسيخ معاني المواطنة، فجميعنا نتكاتف من أجل بناء الوطن.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية واللواء حازم بدر الدين نيابة عن قائد المنطقة الشمالية العسكرية، والدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية ووفد من مديرية أوقاف الإسكندرية والتعليم، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.