رئيس «دفاع النواب»: العملية العسكرية الإسرائيلية برفح الفلسطينية تؤدي إلى كارثة إنسانية

أدان اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، موضحًا أنّ الهجوم الإسرائيلي البري سينتج عنه كارثة إنسانية تهدد حياة أكثر من 1.5 مليون نازح لجأوا إلى المنطقة، باعتبارها الملاذ الآمن والأخير بعد هدم منازلهم.

مخاطر تُفجر الأوضاع في كل أراضي فلسطين

وقال «العوضي» في بيان له اليوم، إنّ التصعيد العسكري الإسرائيلي ينذر بتداعيات أكثر خطورة على استقرار المنطقة، مشيرًا إلى أن استمرار تلك العمليات العسكرية ضد أهالي غزة وزيادة وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية والممارسات الاستيطانية غير الشرعية يزيد من مخاطر تُفجر الأوضاع في شتى أراضي فلسطين المُحتلة.

وأوضح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أنّ تلك الممارسات في حق المدنيين بغزة تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي والإنساني، مشددًا على حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإنهاء إسرائيل لأعمالها العدائية، وتمكين أهالي القطاع من الحصول على المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل آمن ودون عوائق، وخلق أفق سياسي للقضية الفلسطينية، بما يُمكّن من تنفيذ حل الدولتين، بجانب ضرورة توفير الحماية لهم بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

رفض مصر لأي خطط لتهجير الفلسطينيين

وشدد اللواء أحمد العوضي على رفض مصر حكومة وشعبًا وقيادةّ لأي خطط أو إجراءات من شأنها تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، باعتبار ذلك سيؤدي عمليًا إلى تصفية القضية الفلسطينية، وسيشكل تهديدًا للأمن القومي لدول المنطقة، منوها بأنّ معاناة الشعب الفلسطيني على مدار العقود الماضية لن تتوقف سوى بالاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس.