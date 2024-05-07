«الأوقاف» تعلن أسماء الناجحين في اختبار صرف بدل التميز العلمي

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن أسماء الناجحين من الإداريين في اختبار صرف بدل التميز العلمي، من الحاصلين على الدكتوراة أو الماجستير أو دبلوم الدراسات العليا.

تفاصيل صرف بدل التميز العلمي

ونشرت وزارة الأوقاف، أسماء الناجحين من الإداريين في اختبار صرف بدل التميز العلمي من الحاصلين على الدكتوراة، والماجستير، ودبلومة الدراسات العليا نظام السنتين أبريل 2024م.

ولفتت الوزارة إلى أنه على مديري المديريات الإقليمية، تفويض مندوب بخطاب رسمي، للتوجه للإدارة المركزية للموارد البشرية، لاستلام النتيجة بعد اعتمادها، لاتخاذ إجراءات الصرف، وذلك على النحو التالي:

وكانت وزارة الأوقاف قد أعلنت اعتماد 8 خطباء جدد بالمكافأة على بند التحسين، و3 واعظات بمديريتي كفر الشيخ ودمياط.

تفاصيل اعتماد 8 خطباء جدد بالمكافأة

كما نشرت وزارة الأوقاف أسماء الناجحين من مديريتي كفر الشيخ ودمياط، المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين، من خريجي الكليات الشرعية والعربية 2023، والناجحات من الراغبات في الحصول على تصريح واعظة معتمدة من مديرية كفر الشيخ 2024، وذلك على النحو التالي: