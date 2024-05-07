أسئلة ونماذج استرشادية لامتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي.. درب نفسك

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024، والمقرر أن يؤديه الطلاب غدا في أول أيام امتحانات الترم الثاني وفقا للجداول المعتمدة من المديريات التعليمية.

رابط أهم الأسئلة والنماذج الاختبارية للغة العربية

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه تم إتاحة ملخصات وأهم الأسئلة بمادة اللغة العربية للصف الأول الثانوي في «النحو والأدب والنصوص والقراءة وذلك لمساعدة الطلاب عبر هذا الرابط.

كما أتاحت وزارة التربية والتعليم، نماذج اختبارية كنموذج استرشادي لطلاب الصف الأول الثانوي للتدريب على امتحانات الترم الثاني، وجرى وضعه من جانب أفضل المعلمين المتميزين وذلك عبر هذا الرابط.

وأوضحت وزارة التعليم، مواصفات امتحان العربي لأولي ثانوي عبر هذا الرابط، موضحا الضوابط العامة للورقة الامتحانية وهي كالتالي:

- تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- تغطية الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطالب.

- تندرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية «المرحلة – الصف – المادة – الزمن - الفصل الدراسي».

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها «حجم الخط – نوع الخط – المسافات بين السطور».

- بالنسبة للمحتوى الذي تقيسه أسئلة الامتحان ما جرت دراسته من توزيع لمنهج اللغة العربية، والمقرر من مكتب مستشار اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم.