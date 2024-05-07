«مهرجان التذوق».. مسابقة للطهي بين شيفات «الحلو والحادق» في الإسكندرية

شاركت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة برئاسة اللواء هشام لطفي، رئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية بـ«مهرجان التذوق» في الإسكندرية، بهدف دعم أصحاب المشروعات الصغيرة من المأكولات المنزلية وإظهار النماذج المٌشرفة المجتهدة.

تشجيع المشروعات الصغيرة

وقال اللواء هشام لطفي رئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن هذه الأنشطة تُسهم بتنشيط السياحة الداخلية واستقبال الزوار من محافظات مصر المختلفة، إلى جانب تشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة سيدات ورجال من فتح أسواق جديدة لهم لمساعدتهم على الانتشار وعرض ما يٌجيدوٌن طهيه من الوجبات المنزلية لخلق فرص عمل غير مُكلفة ولا تحتاج إلى رأس مال كبير.

رحلة عمرة للفائز

وأشارت صفاء سالم، رئيس مهرجان التذوق، إلى إن مسابقة الطهي شارك فيها عشرات من أفضل الشيفات على مستوى الجمهورية، وقدموا منتجاتهم من المأكولات «حلو وحادق»، وكانت مٌسابقة مُتميزة حصل الفائز بالمركز الأول على رحلة عمرة، وحصد أصحاب الـ 15 مركزا الأولى على أجهزة مطبخ كهربائية، والـ 10 مراكز التالية على دروع وشهادات تقدير، بحضور عبد الوهاب محمد، مدير مكتب وزارة السياحة بالإسكندرية، وسعيد غانم، رئيس نقابة العاملين بالسياحة فرع الجيزة، ومحمد الجندي، رئيس نقابة العاملين بالسياحة فرع الدقهلية، وهبه مطش وشيرين فرج، مسؤولي العلاقات العامة بالهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، ومحمد فخري، منسق المهرجان.