مطبخ الخير بسوهاج يوزع 1000 وجبة إفطار على المرضى والمرافقين بالمستشفيات الجامعية

تواصل جامعة سوهاج بالتعاون مع جمعية رفقاء الخير، توزيع وجبات الإفطار الرمضاني على المرضى والمرافقين المغتربين غير المخصص لهم وجبات، وذلك بالمستشفيات الجامعية بمقريها القديم والجديد.

استمرار مطبخ الخير حتى نهاية شهر رمضان

صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، وقال إن المبادرة مستمرة حتى نهاية شهر رمضان الكريم كنوع من التكافل والترابط الاجتماعي، وإضفاء روحانيات الشهر الكريم على كافة المرضى والعاملين، إلى جانب نشر قيم الترابط والمودة والمحبة وترسيخ مبدأ المشاركة.

تجهيز الوجبات بمطبخ المدن الجامعية

وقال النعماني، إن المبادرة تستهدف توزيع 1000 وجبة، ويتم التجهيز داخل مطابخ المطعم المركزي بالمقر القديم للجامعة، ثم يتم تجهيز الوجبات داخل أطباق مخصصة قبل الإفطار بنصف ساعة ليتم توصيلها ساخنة لمقري المستشفى، ويقوم شباب المتطوعين بالمبادرة بالمرور على المستهدفين من مرافقي المرضى المتواجدين أمام المستشفيات والقادمين من القرى المجاورة من المدينة، وسط دعواتهم وشكرهم لإدخال السرور عليهم، مشيرا إلى أن الوجبات تتضمن كافة السلع الغذائية من لحوم وفراخ وخضراوات يوميا، إضافة إلى زجاجات المياه والعصائر، متمنيا أن تستمر هذه المبادرات خلال الأعوام المقبلة.

وقال المهندس أحمد خالد مؤسس المبادرة، إن «رفقاء الخير» انطلقت فكرتها بعمل خيمة رمضانية لإطعام مرافقي المرضى والعمال، مضيفا أن المشاركين يجدون لذة كبيرة بما يقدمونه من أعمال الخير ومشاركتهم في إفطار الصائمين من العمال والمرضى، مقدما الشكر للدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة على دعمه المتواصل للمبادرة.