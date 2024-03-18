«جمبري وجندوفلي» لإفطار الأولى بالرعاية ضمن مبادرة مطبخ الخير في الإسكندرية

تنتشر مطابخ الخير في معظم محافظات ومدن مصر، لتقديم الوجبات المجانية للصائمين، حيث توزيعها من خلال المطبخ، أو على الطرقات، وقد يتم توصيلها إلى منازل الأسر طبقا لعدد أفرادها، وذلك بعد إجراء أعضاء الجمعيات الخيرية التابع لها المطبخ بحوث اجتماعية على المستحقين. وهذا ما يفعله مطبخ الخير بقرية أبيس 8 في محافظة الإسكندرية، والذى يقدم الجمبري والجندوفلي ضمن وجبات الإفطار للصائمين، حيث استعرضت «الوطن» بث مباشر على صفحتها لهذا المطبخ.

جمبري وجندوفلي وأسماك في مطبخ الخير

يقول علي عاشور، مسؤول مطبخ الخير في قرية أبيس 8 لـ«الوطن»، إن المطبخ يقدم مئات الوجبات لإفطار الصائمين بشكل يومي ومنتظم على أهالي قرى أبيس، حيث يقوم «الشيفان» خميس عطيو ويوسف خميس بتجهيز الطعام منذ الصباح، ويتم تقديم كل أنواع المأكولات من لحوم وودواجن وأرز وخضار وأسماك، وكذلك الجمبري والجندوفلي، مضيفا «الجميع يعمل بحب، لذلك تخرج الوجبات بشكل مميز وبطعم جيد ويفرح بها الصائمون».

عشرات المتطوعين

ويشارك فى المطبخ عشرات المتطوعين من الشباب والأطفال، منهم أحمد زيزو، وياسر مرجان، ونجلاء المصري، وماجدة الجوهري، وميار أحمد، وحمادة عاشور، ومحمد كيلاني، ويوسف شعبان، وروان لبيب، وحلمي أحمد، ومحمد رمضان، ومحمود رشيد، ووليد محمد، وبحسب عاشور، جميعهم متطوعون للعمل الخيري منذ شراء مستلزمات المطبخ والخضروات والفواكه حتى تسويتها وتوزيعها على مستحقيها.

توصيل الوجبات للمنازل

وتقول منى كيلاني، إحدى المتطوعات، «نعمل في مطبخ الخير طوال العام، حيث يقدم المطبخ وجبة أسبوعية طوال العام، وفى شهر رمضان الكريم نقدم وجبات الإفطار بشكل يومي، وتزيد أحياناً عن 1000 وجبة يومياً، ونقوم بعمل بحث إجتماعي لتحديد عدد الأسر التي سنقدم لها الإفطار بجميع قرى أبيس، ويتم توصيل الوجبات إلى بيوتهم من خلال سيارات وشباب متطوعين، حتى لا تشعر الأسر بالحرج، والجميع ينتظر هذا الشهر الكريم ليستفيد من هذا العمل الخيري».