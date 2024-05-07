وزير العمل يحذر شركات إلحاق العمالة في موسم الحج: لن نتهاون مع المخالفات

حذَر حسن شحاتة وزير العمل، شركات إلحاق عمالة موسم الحج، من مخالفات الشروط والإجراءات المتبعة والمتفق عليها.

آخر التطورات بشأن العِمالة المصرية الموسمية لموسم الحج

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير العمل اليوم، الثلاثاء لممثلي شركات إلحاق العمالة بالخارج ولموسم الحج للعام الهجري الحالي 1445 هجرية، وذلك بمقر ديوان عام وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، للوقوف على آخر التطورات بشأن العِمالة المصرية الموسمية لموسم الحج لهذا العام 2024 .

الوزير: لن نتهاون مع شركات إلحاق العمالة بالخارج

وشَدّد الوزير على أنه لن يكون هناك أي تهاون مع شركات إلحاق العمالة بالخارج، وكذلك العِمالة المُخالفة التي لن تلتزم بكافة الشروط والإجراءات المُتفق عليها، مؤكدا حرص الوزارة على بدء مُوسم جديد لسفر العمالة المصرية للعمل، والمُشاركة في تنظيم الحج لهذا العام، بما يَضع الشركات العاملة في هذا المجال أمام مسؤولية كبيرة للخروج بموسم مُميز تُشارك فيه العمالة المصرية بكافة جهودها لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

ضوابط مشددة في عمل شركات الحاق العمالة بالداخل

جدير بالذكر أن قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، حرص على وضع شروط وضوابط مشددة في عمل شركات الحاق العمالة بالداخل والخارج، وذلك لضمان عدم الإخلال بحقوق العمالة والتزام الشركات بواجباتها نحو الدولة والعمالة، وإلا تلغي تراخيص هذه الشركات عند الوقوع في مخالفة الشروط.