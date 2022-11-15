وزير القوى العاملة يوجه بتشكيل لجنة لبحث إجراءات عمالة الحج والعمرة

وجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتشكيل لجنة تحدد إجراءات وشروط عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ،وخاصة للعمل بالسعودية خلال موسمي الحج والعمرة، وتحديد صيغة العقود المبرمة وأجور العاملين المصريين وواجباتهم وحقوقهم داخل "المملكة"،وكذلك تنظيم عمليات إلحاق العمالة المصرية الدائمة للخارج ،وفقاً للإجراءات والشروط التى حددها القانون.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الوزير اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة مع ممثلي الشعبة العامة لإلحاق العمالة بالخارج بالاتحاد العام للغرف التجارية، بهدف الاستماع الى التحديات الحالية أمام تلك الشركات،مع العاملين المصريين المؤقتين الراغبين في السفر للسعودية للعمل في موسمي الحج والعمرة، وبحث تحديد حد أدنى لرواتبهم داخل المملكة يتماشى مع المعايير الدولية والحدود الدنيا للرواتب في "المملكة" ومصر.

وخلال اللقاء استمع "الوزير" إلى مطالب الشعبة العامة،ووعد ببحثها ودراسة حلول موضوعية لها من خلال "اللجنة" التى سيتم تشكيلها،ولتقديم أيضا أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين المصريين،والحفاظ على حقوقهم المشروعة.

من جانبهم قدم ممثلو "الشعبة العامة" ، الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على استقبالهم، وحرصه الدائم على صالح العمالة المصرية العاملة داخل مصر وخارجها ، وضرورة تنظيم أوضاعها حسب القوانين المحلية داخل الدولة او الدول الراغبين في العمل لديها بما يتوافق مع معايير العمل الدولية،والتشريعات المصرية.

حضر اللقاء إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، وعبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، ومهيب أبو زيد مسئول التشغيل بالخارج بالوزارة، ومن "الشعبة": احمد سعد مصطفى رئيس مجلس إدارة شعبة الجيزة، ومنير المصري رئيس مجلس إدارة شعبة القاهرة، وهندى مصطفى عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة ، وهانى حسن سكرتير عام شعبة الجيزة ، وماهر محمد عضو غرفة القاهرة ، وإبراهيم على شركة الوطنية ، وخالد شوقي عضو مجلس إدارة شعبة القاهرة ومحمد خليفة مدير عام شركة دهب وسعيد عبد العزيز نائب رئيس مجلس شعبة الجيزة.