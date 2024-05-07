برلماني: نتنياهو فقد صوابه.. وعلى المجتمع الدولي التحرك لإنقاذ الفلسطينيين

أدان اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس النواب، التصرفات الإسرائيلية غير المسئولة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، من خلال اقتحام مدينة رفح الفلسطينية والتجاوزات الهمجية من جنود الاحتلال والتي وصلت لاحتلال معبر رفح من الجانب الفلسطيني، مؤكدًا أن نتنياهو فقد صوابه بهذه الخطوات التي تعرقل مساعي الهدن.

وطالب وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين، المجتمع الدولي بإدانة هذه المجازر التي ترتكب ضد شعب أعزل، مطالبا العقلاء في العالم بضرورة الضغط على المجرمين من قادة إسرائيل الذين أعطوا الأوامر باقتحام رفح الفلسطينية، إذ أن هذه التصرفات ستعقد الأمور وتخلف عدد أكبر من الضحايا من المدنيين من الفلسطينيين من النساء والأطفال الأبرياء.

جهود مصر لإقرار هدنة في غزة

وأشاد وكيل دفاع النواب بالموقف المصري والمبادرة المصرية الساعية لإقرار هدنة دائمة لمنع مزيد من ارتكاب المجازر بين الفلسطينيين، موضحًا أن مصر لم ولن تتخلى عن الأشقاء الفلسطينيين في سعيهم نحو الحصول على حقوقهم المشروعة في بناء دولتهم المستقلة.