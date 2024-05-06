رئيس «دفاع النواب»: التمهيد لعملية اجتياح رفح الفلسطينية أكبر جريمة إبادة في التاريخ

أكد اللواء أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى فى مجلس النواب، أنّ موقف مصر ثابت ومحورى من القضية الفلسطينية وغيرها من القضايا العربية، وظهر ذلك جلياً من خلال رفض «القاهرة» تصفية القضية الفلسطينية، وكذلك رفض تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم.

وأضاف فى حوار مع «الوطن»، أنّ اجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلى لمدينة رفح الفلسطينية، فى جنوب قطاع غزة، يشكل تهديداً للسلم والأمن ليس فى منطقة الشرق الأوسط فقط، وإنما فى العالم أجمع، كما أنه لن يحقق الأمن والسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، لافتاً إلى أنّ القيادة السياسية تعلم جيداً ما تمر به الأمة العربية من مرحلة صعبة تحتاج إلى الاصطفاف والتكاتف من أجل عبور الأزمة، وقال إن العدوان الإسرائيلى الغاشم على غزة هذه المرة لا يتوقف عند حدود القطاع، ما قد يفجر المنطقة برمتها.. وإلى نص الحوار:

ما رأيك فى التهديدات الموجهة من قبَل جيش الاحتلال بإخلاء المناطق الشرقية لمدينة رفح تمهيداً لاجتياحها؟

- لقد حذرت مصر وما زالت تحذر من تداعيات وخطورة إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلى على اجتياح هذه المنطقة المكدسة بالسكان، ونطالب فى الوقت ذاته بتدخل مجلس الأمن الدولى، والجهات المعنية، لوضع حد لهذا العدوان، الذى ستكون له نتائج كارثية على حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين، وعلى المنطقة بأسرها، ومصر ترفض جميع الأساليب الهمجية والعدوانية، التى تستهدف إرغام الفلسطينيين على التهجير، وتصفية القضية الفلسطينية، وهو الهدف الحقيقى لحكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو، وهو المخطط الذى حذر منه الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة.

ماذا عن دور مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تجاه غزة والقضية الفلسطينية؟

- مصر ممثلة فى القيادة السياسية، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، كان لها موقفها الواضح منذ اليوم الأول للعدوان، ولم تتوان عن الاستمرار فى ممارسة هذا الدور الذى يطالب بوقف العدوان، وتقديم المساعدات إلى الفلسطينيين، وفقاً للمرجعيات الدولية، وهو موقف يدعمه الرئيس والدولة المصرية بجميع مؤسساتها، باعتباره الموقف الحريص على القضية الفلسطينية، ورفض تصفيتها، وعلى حياة أبناء الشعب الفلسطينى فى مواجهة حرب الإبادة الجماعية المتواصلة ضده منذ السابع من أكتوبر الماضى، وإننا نبعث برسالة عاجلة إلى المجتمع الدولى، ونطالب جامعة الدول العربية بعقد جلسة عاجلة لبحث هذا العدوان، وتداعياته على الأمن القومى العربى، وعلى مسار الحقوق الوطنية والمشروعة للشعب الفلسطينى وحياة أبنائه.

وما رأيك فى دور مصر لدعم القضية؟

- مصر وجهت رسائل حاسمة بشأن الدفاع عن القضية الفلسطينية، واعتبارها قضية مصيرية، ورفض تصفية القضية، كما عبرت عن موقفها بعدم التفريط فى شبر واحد من أرض سيناء الحبيبة، وأن جيش مصر القوى سيظل الدرع والسيف والحامى لأرض الوطن، فى ظل هذه الظروف والتحديات الصعبة، وأهمية الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، هذا إلى جانب أن موقف مصر ثابت وراسخ بشأن تأمين حصول الشعب الفلسطينى على حقوقه المشروعة، وأن مصر دائماً وأبداً فى صدارة الدفاع عن الأمة العربية، وإصرار مصر ودفاعها عن القضية الفلسطينية ورفض العدوان الغاشم من الاحتلال الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى، ورفض تصفية القضية الفلسطينية.

على المجتمع الدولى التصدى لدعوات تهجير سكان غزة.. ولا بديل عن «حل الدولتين»

وماذا عن دعوات التهجير التى أطلقتها قوات الاحتلال للنازحين فى رفح؟

- نطالب المجتمع الدولى بالتحرك الفورى من أجل التصدى لدعوات تهجير الفلسطينيين، التى تطلقها قوات الاحتلال الإسرائيلى لسكان قطاع غزة، وإجبارهم على إخلاء المناطق الجنوبية فى القطاع، وصولاً إلى مدينة رفح، وعلى المجتمع الدولى التحرك الجاد والفورى للضغط على إسرائيل للتوقف عن إجرامها وحرب الإبادة التى تمارسها بحق الفلسطينيين، والعودة فوراً إلى المسار التفاوضى وضبط النفس، وتنفيذ القرارات الأممية فى هذا الشأن، حيث أصبح من الواضح الآن أنه لا بديل عن حل الدولتين، وحق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.

«القاهرة» حائط صد أمام مخطط الاحتلال

مصر لن تتوانى لحظة فى التصدى للمخطط الإسرائيلى بترحيل الأزمة إلى دول الجوار، حفاظاً على حدودها وأمنها القومى، وحذرت مصر مراراً من تبعات استمرار النزوح، الذى من المتوقع أن يطال 1.1 مليون فلسطينى، حال مواصلة إسرائيل ممارساتها الإجرامية بحق سكان قطاع غزة، وما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلى من ممارسات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية تماماً، هذا بالإضافة إلى حرص مصر الدائم على القيام بدور الوساطة بين جميع الأطراف، من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات، حتى يتم السلام فى المنطقة.