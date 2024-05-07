طريقة التقديم للتصالح في مخالفات البناء بمطروح.. الأوراق المطلوبة

توافدت أعداد كبير من المتقدمين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة مرسى مطروح في أول يوم فتح فيه طلبات التصالح طبقا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، وطبقاً لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لتيسير الإجراءات على المواطنين، كونه أحد الملفات المهمة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تُساهم في ضبط منظومة العمران والبناء وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

الضوابط واللائحة الخاصة بشأن خطوات التصالح في مرسى مطروح

وقال رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، اليوم، إن المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين وقسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة نشر الضوابط واللائحة الخاصة بشأن خطوات التصالح، وكيفية التعامل مع ملف التصالح لتسهيل الإجراءات علي المواطنين، ووضع بنرات في صالة المركز التكنولوجي ونشره في وسائل الإعلام المختلفة والصفحة الرسيمة لمجلس مدينة مرسى مطروح على السوشال ميديا لتعريف المتقدم بالأوراق المطلوبة وطرق التقدم طبقا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.

وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح، أنه جرى تدريب العاملين بالمركز على كيفية التعامل مع المستندات المطلوبة للمواطنين حسب قانون التصالح، التي يجب على الراغبين في التصالح في مخالفات البناء تقديمها للمركز وهي ما يلي:

- التوجه للمركز التكنولوجي بمرسى مطروح وتقديم طلب خاص لتحديد جهة الولاية التابع لها.

- بعد حصول المواطن على الطلب الخاص بتحديد جهة الولاية يجري التقدم لطلب التصالح مع ضرورة استيفاء جميع المستندات المطلوبة قبل التقدم بالطلب.

- متاح لجميع المواطنين فترة 60 يوماً للاستيفاءات وبعد الاستيفاء يجري البت في الطلب بالقبول أو الرفض بعد مُخاطبة الجهات الخارجية المتمثلة في الزراعة، والطيران المدني، والحماية المدنية، والتنسيق الحضاري، ثم يجري تسليم النموذج 7 أو النموذج 8 والخاص بالقبول أو الرفض.

المستندات المطلوبة في التصالح

وأشار رئيس مدينة مرسى مطروح إلى أن الأوراق المطلوبة للتقدم بملف التصالح هي:

- صورة بطاقة الرقم القومى للمتقدم بالطلب.

- المستندات الدالة على صفة صاخب الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح بشأنها.

- تسلم الإيصال الدال على سداد رسم الفحص، ودفع مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقاً لما جري تحديده بالمادتين 6 و7 من اللائحة التنفيذية للقانون 187 لسنة 2023.

- تقديم 2 نسخة من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتين من مكتب هندسي، أو مهندس نقابي تخصص مدني أو عمارة.

- تقديم تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف صادر من مكتب هندسي استشاري هندسي، أو مهندس استشاري مُقيد في نقابة المهندسين، أو إحدى المراكز البحثية، أو كلية الهندسة، ومعتمد من نقابة المهندسين، بينما في حالة عدم تجاوز مساحة المبنى 200 متر مربع أو لا يتجاوز ارتفاعه 3 أدوار يكتفي بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين.

- تقديم شهادة قيد مؤمنة تكون صادرة من نقابة المهندسين للمهندس، مصدر تقرير السلامة الإنشائية أو تسليم صورة منها بعد الاطّلاع على الأصل.

- تقديم نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء وصورة ترخيص البناء إن وجد.

- تقديم شهادة بتحديد جهة الولاية بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية.

- تقديم ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد بالنسبة لمخالفة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة.