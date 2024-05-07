كاتب صحفي: قانون التصالح الجديد مرن.. ويمكن تقسيط قيمة المخالفات لمدة 5 سنوات

تحدث الكاتب الصحفي إمام أحمد، عن تسهيلات قانون التصالح في البناء، قائلا إن رقم القانون الجديد هو 187 لسنة 2023، وكان هناك قانون قديم لسنة 2019 حقق الغرض منه، وظلت مجموعة من المخالفات لم تحقق نتيجة التجربة، مشيرا إلى أن التجربة كشفت الحاجة إلى قانون ولائحة تنفيذية أكثر مرونة.

مميزات قانون التصالح الجديد

وأضاف «أحمد»، خلال حواره عبر فضائية «dmc»، أن قانون التصالح الجديد له العديد من المميزات، منها القضاء على فوضى العمران العشوائي في بعض المحافظات، فضلا عن تقديم خدمات تسهيلية لبعض المواطنين، فمثلا جرى تحديد نظامين لدفع قيمة التصالح، الأول يتمثل في الدفع الفوري بخصم 25%، والأخرى دفع بنظام التقسيط من 3 لـ5 سنوات.

طرق دفع مخالفات البناء

وتابع: «طريق الدفع لمخالفات البناء عملية مرنة تتيح للمواطن فرصة أكبر للإقبال على التصالح»، موضحا أن المواطنين الذين أقدموا على التصالح وفقا للقانون القديم انتهت مشكلتهم حاليا، لكن المشكلة الآن تكمن في مسألة المخالفات التي لم يجر التصالح عليها.