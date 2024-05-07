وزير الدفاع يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية

التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وخاصةً في ظل الأزمة الراهنة بقطاع غزة.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على العلاقات المتميزة التي تربط القوات المسلحة المصرية والأمريكية في مختلف المجالات العسكرية، مشيرا إلى أهمية تنسيق الجهود بين كافة القوى الفاعلة في المجتمع الدولي للوصول إلى التهدئة ووقف إطلاق النار وتكثيف إنفاذ المساعدات عبر معبر رفح البرى للتخفيف من الأزمة الإنسانية شديدة الصعوبة التي يواجهها الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.

فيما أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بالدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار والتوازن بالمنطقة وكذا بالجهود المبذولة تجاه الأزمة في غزة، مؤكدا حرص بلاده على دعم علاقات الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المستمر بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية.

كما التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية، تناول اللقاء تعزيز آفاق التعاون العسكري لكلا البلدين.

حضر اللقاءات السفيرة الأمريكية بالقاهرة والملحق العسكري الأمريكي بالقاهرة وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والأمريكية.