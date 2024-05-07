«عيش كل يوم وكأنه الأخير».. كيف تهزم اليأس على خطى أمير عيد بمسلسل دواعي السفر؟

يظهر الفنان أمير عيد، خلال أحداث مسلسل دواعي السفر، بشخصية يسيطر عليها شعور اليأس وينظر إلى الحياة بتشاؤم، قبل أن يرفع شعار «عيش كل يوم وكأنه آخر يوم»، ليتحول بعدها من شخص كان على وشك أن ينهي حياته إلى إنسان جديد، مليء بالأمل والحيوية، يجيد الاستمتاع بأوقاته، ويواجه الحياة والمواقف الصعبة بشاجعة لا تعرف الانهزام، فما العادات التي تغذي إحساسك بالتفاؤل؟

مسلسل دواعي السفر.. كيف تتغير نظرتك للحياة؟

من المقرر عرض مسلسل دواعي السفر، في الأيام القليلة المقبلة عبر منصة «WATCH IT»، وتناول البرومو التشويقي للمسلسل في أهمية إدراك قيمة الحياة والتمسك بالأمل، ليطرح في ذهن المتفرج سؤال: كيف يفكر الأشخاص بإيجابية؟

تقول الدكتورة إيناس علي، أخصائي الصحة النفسية والإرشاد الأسري، إنه يجب أن يتسم الشخص بنظرة تفاؤلية رغم هموم الحياة، بالإضافة إلى وضع هدف يمكن من خلاله تفريغ الطاقة السلبية، لاستعادة طاقته لمواصلة الحياة وتجديد الإحساس باهميتها وبناء المستقبل.

كيف يفكر الأشخاص المفعمون بالأمل؟

توضح «علي»، خلال حديثها لـ«الوطن»، أنه لتعيش حياة أفضل، يجب اتباع النصائح التالية:

المثابرة والإصرار والصبر في مواجهة شتى الظروف.

سواء كانت لديك أحلامًا كبيرة أو خطوات بسيطة، اسع إلى تحقيقها في شغف.

اخلق لنفسك حالة من الأمل والسعادة بالحياة التي تعيشها، حتى إذا أردت تغييرها.

احسب الإنجازات التي تحققها، حتى تشعر بالسعادة.

لتعرف قيمة الحياة، تعلم التحرر من مخاوف المستقبل.

تجاوز عن أخطائك وسامح ذاتك.

تعلم أنك إذا أخفقت في شيء ما عليك إلا أن تتجاوز عنه وتتعلم لتغييره، بدلًا من أن تحبط.

كرر عبارات التفاؤل والقدرة على الإنجاز.

عش سلامًا داخليًا مع نفسك.

ابتعد عن الكلمات السلبية، رعوّد نفسك على سماع الكلمات الإيجابية.

عش كل يوم بنظرة تفاؤلية.

موعد عرض مسلسل دواعي السفر

يشارك في مسلسل دواعي السفر عددًا كبيرًا من الفنانين، أبرزهم: أمير عيد ونادين وأحمد غزي وكامل الباشا ونادين وأيمن الشيوي، وإخراج محمد ناير، وسيعرض خلال الشهر الجاري، بشكل حصري على منصة «watch it»، بواقع حلقتين يوم الأربعاء من كل أسبوع.