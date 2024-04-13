بعد مسلسل دواعي السفر.. هل يتجه أمير عيد للتمثيل ويترك الغناء؟

ينتظر الفنان أمير عيد، عرض مسلسله الجديد «دواعي السفر»، والمقرر عرضه في الأيام القليلة المقبلة عبر منصة WATCH IT وهو من أعمالها الأصلية.

حقيقة اعتزال أمير عيد الغناء من أجل التمثيل

وأوضح الفنان أمير عيد فى تصريحات لـ«الوطن»، أن تكرار تجربته بالتمثيل بعد مسلسل ريفو بجزأيه الأول والثاني جاء بعد تحمسه لفكرة مسلسل «دواعي السفر»، خاصة أنه يجمعه للمرة الثالثة على التوالي مع المؤلف محمد ناير، مٌشددًا على أنه لا ينوي الابتعاد عن الغناء من أجل التمثيل لأنه يعتبره هواية ويقدم ما يجذبه من أدوار فقط.

تفاصيل مسلسل دواعي السفر

مسلسل دواعي السفر من بطولة أمير عيد، كامل الباشا، أيمن الشيوي وغيرهم من اخراج محمد ناير، وطرحت منصة WATCH IT البرومو الرسمي له فى الأيام الماضية، ورفع شعار «عيش كل يوم وكأنه آخر يوم»، وتضمن أحداث مشوقة تجمع بين الفلسطيني كامل الباشا والفنان أمير عيد، وتغيير مسار حياتهما من خلال الصدفة.