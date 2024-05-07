«سنة أولى تمثيل وإخراج».. مسلسل دواعي السفر يكتشف مواهب جديدة

أيام قليلة تفصل الجمهور عن مشاهدة أولى حلقات مسلسل دواعي السفر، التي من المقرر عرضها 15 مايو الجاري على منصة «واتش إت» الإلكترونية، ويضم المسلسل مجموعة من الفنانين، ومنهم من يخوض التجربة الأولى له في مجالي التمثيل والإخراج.

آدم الألفي

يشارك لاعب الجيتار آدم الألفي، ضمن أحداث مسلسل دواعي السفر في أولى تجاربة التمثيلية، ويعتبر أحد أفراد «باند كايروكي» الشهير وهو لاعب الجيتار بالفرقة التي تضم أمير عيد أحد أبطال المسلسل أيضًا.

مريم نعوم

وتعتبر الكاتبة مريم نعوم من المنضمين إلى قائمة مسلسل دواعي السفر في أولى تجاربها التمثيلية أيضًا، إذ تعد من المؤلفين الذين قدموا أكثر من عمل درامي بنحو 27 عملًا.

محمد ناير

وبالنسبة للمؤلف محمد ناير فيعتبر «دواعي سفر» التجربة الأولى له من حيث الإخراج، وذلك لأن أّلف ما يقرب من 19 عملاً أشهرها مسلسل ريفو عام 2022 إلى جانب أمير عيد، وبعدما لاقى هذا العمل نجاحاً كبيراً قرر تقديم الجزء الثاني منه عام 2023 ليستمر نجاحه.

مسلسل دواعي السفر

وينطلق مسلسل دواعي السفر يوم 15 من شهر مايو الجاري الموافق الأربعاء، وتدور أحداثه حول «إبراهيم» الذي يعيش في عالم من خياله وعندما يجد نفسه في موقف صعب ليقرر تغيير حياته ويساعده على ذلك جاره الشاب «علي» لتتوالى الأحداث.

ويعتبر مسلسل دواعي السفر هو التجربة الثانية للفنان أمير عيد بعد مشاركته في مسلسل ريفو بجزئيه اللذان حققا نجاحًا كبيرًا منذ طرحهما، كما أنه التعاون الثاني بينه والمؤلف محمد ناير.