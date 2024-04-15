تشارك في مسلسل «دواعي السفر».. معلومات عن الفنانة نادين

واحدة من أجمل الوجوه التي ظهرت على شاشة التليفزيون في التسعينيات، إذ اعتادت أنّ تطل على الجمهور من خلال الفوازير بعد مشاركتها بها في سن صغيرة، لتعود الفنانة نادين إلى الأعمال الدرامية المميزة عبر مسلسل «دواعي السفر»، بعد أنّ ظهرت في البرومو التشويقي للمسلسل الذي سيُعرض عبر منصة «watch it»، في شهر مايو المقبل، وتُعرض حلقتين كل يوم أربعاء.

الفنانة نادين تشارك في مسلسل دواعي السفر بدور هدى رفقة الفنان أمير عيد، وذلك بعد ظهورها مجددًا في كثير من الأعمال الفنية مؤخرًا بعد رجوعها عن قرار اعتزالها، وقدمت العديد من الأعمال، منها مسلسل «عائلة جيجي» و«خلي بالك من زيزي»، وفي عام 2018 عادت للتمثيل من جديد وذلك بمشاركتها في مسلسل «ليالي أوجيني».

من هي الفنانة نادين ؟

وُلدت نادين في 12 ديسمبر 1978، وعُرفت بحبها للفن منذ الصغر، حتى سنحت لها الفرصة بعد دراستها في كلية التجارة جامعة عين شمس، بالدخول إلى المسرح عند طريق الفوازير، وذاع صيتها بين الجمهور بشخصيتها في الفوازير «فراشة ملونة بين الزهور» إذ كانت من أشهر راقصات البالية.

قرار اعتزال الفن

قررت الاعتزال في عام 2001 بعد فيلم صعيدي رايح جاي، لكنها عدلت عن القرار مرة أخرى عام 2018، وبحسب ما عبرت على قناة «on e»، خلال برنامج «on screen»: «الفن مافيهوش قرارات، اللي فاهم أنه خد قرار لا رجعة فيه ده مش حقيقي، ووفاة الفنانة سعاد حسني كان أحد أسباب تفكيري في الاعتزال وقولت اكتفي بالبالية واعمل عيلة، لكن الحمد لله رجعت تاني»، وخلال برنامج «صاحبة السعادة»، عبرت أنها تزوجت من عمدة في بلدة أبو قرقاص بالمنيا.

معلومات عن الفنانة نادين

وفيما يلي، معلومات عن نادين بحسب حديثها في آخر لقاء تلفزيوني لها: