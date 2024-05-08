«الإفتاء» توضح حكم صلاة الرجل وزوجته في جماعة (فيديو)

أجابت دار الإفتاء المصرية، على تساؤل هل يجوز للمرأة أن تصلي خلف زوجها جماعة، إذ ترغب بعض الزوجات في أداء الفروض خلف أزواجهن، إلا أن البعض قد لا يعلم حكم ذلك، وهو ما توضحه دار الإفتاء تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.

هل يجوز للمرأة أن تصلي خلف زوجها جماعة

وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في حديثه عن هل يجوز للمرأة أن تصلي خلف زوجها جماعة، إن الصلاة في هذه الحالة جائزة شرعا ولا مانع فيها.

حكم صلاة المرأة خلف زوجها جماعة

وأوضح أمين الفتوى، في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية، عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، أن صلاة المرأة خلف زوجها جماعة، تجعلها تحصد بذلك ثواب صلاة الجماعة، ولذلك فإنه يجوز شرعا للمرأة أن تصلي خلف زوجها في جماعة، وتحصل على ثواب صلاة الجماعة.