أمين الفتوى عن الحب الحقيقي: النبي قال «من أحبّ فكتم فمات فهو شهيد»

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول «هل يجوز للمرأة أن تقول للرجل بحبك في الله؟».

معنى الحب الحقيقي

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «في ثقافة موجودة عند الناس، نتيجة الفكر المتشدد، نسينا معنى الحب الحقيقي، اعتبروا كلمة حب أفعال تغضب الله، ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول: يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ».

تهادوا تحابوا

وتابع: «سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال: تهادوا تحابوا، وكمان قال: من حب فكتم فمات فهو شهيد».

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.