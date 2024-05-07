«القاهرة الإخبارية»: إطلاق نار كثيف شرق معبر رفح من الجانب الفلسطيني

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأنه يجرى الآن تبادل إطلاق نار كثيف شرقي معبر رفح من الجانب الفلسطيني وتصاعد أعمدة الدخان.

وفي السياق، قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في تل أبيب، إن هناك العديد من التصريحات السياسية سواء التحريضية فيما يتعلق بموقف حركة حماس بالموافقة على صفقة التبادل والمضي قدما في الرد الإسرائيلي والتباحث فيه.

وأضافت «أبو شمسية»، خلال رسالة على الهواء، أن صافرات الإنذار تدوي لثالث مرة منذ ساعات الصباح الباكر، شمال الجولان وفي الحدود الشمالية جنوب لبنان.

ففي المرة الأولى تحدث الاحتلال عن وصول 4 مسيرات كانت قد أسقط منها 3 والحديث في 3، وفي المرة الثانية بحسب تقارير إسرائيلية في وسائل الإعلام هناك أن هنالك 6 مسيرات اجتازت الحدود الشمالية الإسرائيلية وواحدة فقط تم اعتراضها بالقبة الحديدة فيما سقطت الخمسة الباقيات الأخرى بأماكن مفتوحة.

وتابعت: «الآن صفارات الإنذار تدوي مجددا في الحدود الشمالية وشمال الجولان خوفا واشتباها فى تسلل مسيرات في الحدود الشمالية».