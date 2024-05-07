سيد الجابري: إسرائيل فشلت في حرب غزة ولم تحقق أهدافها

تحدث اللواء سيد الجابري الخبير الاستراتيجي ورئيس حزب المصري، عن الخسائر والمكاسب من الحرب في غزة، قائلًا: «طالما الضعيف لم ينكسر فهو منتصر، وطالما القوي لم ينتصر ويحقق الأهداف الاستراتيجية للحرب فهو منهزم».

حالة التوحش لدى إسرائيل

وأضاف «الجابري» خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج «الشاهد» المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «هذه هي المشكلة وهذا ما يزيد حالة التوحش لدى إسرائيل؛ لأنها لم تحقق أيًا من الأهداف الاستراتيجية المزعومة التي أعلنتها».

وتابع: «إسرائيل تريد تفريغ القطاع وصرفت المليارات وكل القطع البحرية التي ذهبت إلى باب المندب لتأمين القناة الجديدة، لكن هذا اللي تحت الترابيزة، إنما إسرائيل أعلنت أن هدفها القضاء على حماس، الإفراج عن المحتجزين دون شروط، والتهجير، لحد دلوقتي محصلش حاجة من الأهداف دي».

فشل إسرائيل في القضاء على حماس

وأشار إلى إسرائيل حتى الآن لم تستطع القضاء على حماس ولم تحرر المحتجزين لمدة 7 أشهر كاملة، بأكبر وأحدث التقنيات الموجودة في العالم من أمريكا وإنجلترا وألمانيا وإسرائيل.

وتابع: «لم يقدروا على الوصول إلى الأنفاق عملوا كل الاختراعات والقنابل الإسفنجية فشلوا أيضًا»، مشيرًا إلى أن حجم الأنفاق التي سيطرت عليها إسرائيل لا يتعدى 10% من حجم الأنفاق الحقيقي الموجود في غزة.

واستكمل: «أيضًا هناك خسائر في القوات البرية الإسرائيلية، 25% من المعدات التي دخلت تم تدميرها، الدبابة الميركافا التي كانت تتباهى بها إسرائيل أيضًا فشلت، القوى الصغيرة ممكن أن تخترع حاجات مثل ضرب الدبابة من النقطة صفر وهذا أفقد الميركافا قوتها، كما أن الـ7 ألوية التي دخلت غزة والـ3 فرق معظمهم دخلوا وانسحبوا وهم من النخبة».